Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato gli scontri di Torino, definendoli una resa dei conti con lo Stato. Secondo lui, chi si unisce agli antagonisti rischia di ottenere impunità. Piantedosi ha anche annunciato che il governo ha deciso di far slittare il nuovo decreto, mentre si intensificano le analisi sulle dinamiche che ricordano comportamenti squadristici e terroristi. La tensione resta alta, e le autorità continuano a monitorare la situazione.

Il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato «dopo 30 anni di illegalità e violenze», e il corteo di sabato era una «resa dei conti con lo Stato» organizzata con anticipo. È la linea del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che oggi ha riferito in Aula alla Camera con un'informativa ai deputati, sottolineando il «grande lavoro svolto» che ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti». L'iniziativa di sabato, durante la quale un poliziotto è rimasto ferito, «era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 ginennaio, da una `assemblea nazionale´ presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

"Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità". Lo ha detto il ministro Piantedosi nell'Informativa alla Camera sugli scontri a Torino sostenendo che il corteo era "una resa dei conti con lo Stato democratico". x.com