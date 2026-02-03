Piano Ucraina-Ue-Usa sulla tregua | il ruolo graduale delle truppe europee

L’Ucraina ha raggiunto un accordo con i paesi occidentali: se la Russia viola più volte il cessate il fuoco, ci sarà una risposta militare coordinata da parte di Europa e Stati Uniti. La decisione arriva mentre si lavora a un piano graduale che prevede anche il coinvolgimento delle truppe europee, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di Kiev e di evitare ulteriori escalation nel conflitto.

L’ Ucraina ha concordato con i partner occidentali che qualsiasi violazione persistente da parte della Russia di un futuro accordo di cessate il fuoco innescherà una risposta militare coordinata e su più livelli da parte dell’ Europa e degli Stati Uniti. Lo riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenza delle discussioni. Lo riporta il Financial Times: il piano sarebbe stato discusso in diverse occasioni tra dicembre e gennaio tra funzionari ucraini, europei e americani. La prima fase del piano: la risposta ucraina. Secondo il piano, qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte della Russia comporterebbe una risposta entro 24 ore, a partire da un avvertimento diplomatico e, se necessario, un intervento dell’esercito ucraino per porre fine all’infrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

