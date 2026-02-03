Piano casa pronti 23 alloggi da ristrutturare | affitti a canone calmierato per i cittadini

La Regione annuncia il recupero di 23 alloggi pubblici da ristrutturare e mettere a disposizione dei cittadini con affitti a canone calmierato. L’obiettivo è assegnarli rapidamente a lavoratori a reddito medio-basso, sfruttando i fondi regionali. Il piano punta a riempire gli alloggi sfitti, favorendo chi cerca casa a prezzi più accessibili.

“Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratori a reddito medio-basso: questo è il primo obiettivo della Regione che, con questo bando, avrà uno strumento utile a orientare le risorse regionali, che saranno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Regione ha aperto un bando per ristrutturare e assegnare otto alloggi pubblici in via di abbandono.

