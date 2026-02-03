Piacenza maestra elementare aggredita dal padre di un’alunna | rischia fino a 7 anni e 6 mesi di reclusione

Una maestra elementare di Piacenza è stata aggredita dal padre di una delle sue alunne. L’episodio è avvenuto all’interno della scuola, dove l’uomo ha scatenato una rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La docente ha riportato ferite e ora rischia fino a sette anni e sei mesi di carcere. La scuola si trova sotto shock, mentre gli investigatori cercano di capire cosa abbia scatenato questa violenta reazione.

Una docente è stata aggredita a scuola, questa volta si tratta di una maestra di scuola primaria che in un istituto piacentino è stata vittima della violenza del padre di un'alunna. Lo rende noto Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ricorda in una nota "che la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale (tali sono i docenti di Scuola Statale) è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un'aggravante specifica introdotta recentemente nel Codice Penale". L'Associazione Insegnante parte civile in eventuale processo.

