Un ultras dell’Inter è stato arrestato dalla Digos di Milano. La polizia ha identificato e fermato l’uomo, ritenuto responsabile del lancio di un petardo che ha colpito e stordito il portiere della Cremonese, Emil Audero, durante la partita domenicale a Cremona. Le immagini del video hanno contribuito a svelare l’accaduto e a portare all’arresto.

E’ stato arrestato dalla Digos di Milano un ultras dell’ Inter che domenica a Cremona avrebbe lanciato il petardo che ha stordito il portiere dei grigio-rossi, Emil Audero. Si tratta di un 19enne vicino al gruppo del tifo organizzato dei Viking guidato da Nino Ceccarelli, il capo del direttivo della curva Nord di San Siro. Il giovane, che in trasferta avrebbe lanciato una bomba carta contro il giocatore, è stato iscritto sul registro degli indagati dal pm di turno a Milano, Francesco Cajani, ma non sono ancora chiare le ipotesi di reato. Si trova in carcere a San Vittore dove è prevista per domani mattina l’udienza di convalida dell’arresto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Petardo contro il portiere della Cremonese, arrestato ultras dell'Inter: il video

Approfondimenti su Inter Ultras

La Digos di Milano ha fermato un ultrà dell’Inter di 19 anni.

Durante la partita tra Cremonese e Inter a Cremona, un ultrà nerazzurro ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Emil Audero.

Ultime notizie su Inter Ultras

