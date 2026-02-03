Le autorità hanno deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, dopo i disordini a Cremona. Il provvedimento arriva su richiesta del ministro Piantedosi, che ha deciso di fermare gli accessi per prevenire ulteriori problemi dopo i petardi lanciati contro il portiere Audero. La decisione riguarda tutte le partite della squadra fuori casa nelle prossime settimane.

Il provvedimento è stato disposto dal ministro dell'Interno Piantedosi in seguito ai "gravi disordini" verificatisi a Cremona Arriva una dura stangata per i tifosi interisti dopo i disordini avvenuti durante Cremonese-Inter. In seguito al lancio di un petardo che ha stordito il portiere grigiorosso Emil Audero, il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, accompagnato dal divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per le gare interessate. Il provvedimento, comunicato dal Viminale, ha l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e prevenire nuovi episodi di violenza negli stadi, garantendo il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Petardo contro Audero, stop alle trasferte fino al 23 marzo per i tifosi interisti

Approfondimenti su Audero Cremona

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, escludendo il derby di ritorno.

I tifosi dell’Inter non potranno più seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Audero Cremona

Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione; Petardo contro Audero, un iscritto all’Inter club San Marino rischia 3 dita: Una follia, già chiesta l’espulsione; Comunicazione Italiana.

ULTIM'ORA - Petardo Audero, arriva la decisione sui tifosi dell'Inter. LEGGI QUI areanapoli.it/share/620272/ - facebook.com facebook

Petardo ad Audero: divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo… tranne per il derby x.com