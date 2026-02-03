Petardo contro Audero il 40enne sotto accusa ha la mano gravemente lesionata | sarà sottoposto a diverse operazioni

Un tifoso di 40 anni di Molfetta ha lanciato un petardo contro il portiere Audero e ora si trova in ospedale con la mano gravemente ferita. Trasferito da Cremona a Modena, dovrà sottoporsi a diverse operazioni. L’uomo, che vive a Cesena, è stato messo sotto accusa e rischia conseguenze legali per quello che è successo durante la partita.

L'uomo accusato di aver scagliato un petardo contro il portiere Audero ha gravi lesioni alla mano. E' stato trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena il 40enne tifoso originario di Molfetta (Bari) ma che vive a Cesena, è accusato di aver scagliato un fumogeno contro il portiere di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Torrette di Ancona dopo aver subito gravi ferite da uno scoppio di petardo.

