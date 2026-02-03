Petardo contro Audero a Cremona nel video il lancio da parte dell’ultras dell’Inter poi arrestato

Durante la partita tra Cremonese e Inter a Cremona, un ultrà nerazzurro ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Emil Audero. Il lancio è stato filmato e subito dopo la polizia è intervenuta. L’ultras, che ha anche lanciato una bomba carta all’interno dello stadio ‘Giovanni Zini’, è stato arrestato. La partita si è interrotta per alcuni minuti, e ora si indaga sull’accaduto.

È stato arrestato dalla polizia l’ultras dell’ Inter che domenica ha lanciato una bomba carta all’interno dello stadio ‘Giovanni Zini’, durante Cremonese-Inter. Il grosso petardo, lanciato pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo dal settore dei tifosi ospiti, è esploso a poca distanza dal portiere della Cremonese, Emil Audero, caduto a terra in evidente stato di stordimento, motivo per cui l’arbitro ha sospeso la gara, per consentire l’intervento dei soccorritori. A seguito delle indagini, la Digos della Questura di Cremona, grazie attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio e di quelle effettuate dalla Scientifica, è riuscita a individuare l’autore del lancio della bomba carta, tratto in “arresto differito entro le 48 ore dal fatto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

