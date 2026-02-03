Petardo Audero L’avv La Francesca | Maxi ammenda e chiusure sarebbero sproporzionate | vi spiego il motivo

L’avvocato La Francesca interviene sulla vicenda del petardo esploso dopo la partita, cercando di fare chiarezza sulle sanzioni previste. Secondo lui, una maxi ammenda e le chiusure degli stadi sarebbero eccessive e sproporzionate rispetto alla situazione reale. La sua analisi punta a spiegare perché le misure adottate potrebbero essere troppo dure, considerando i fatti e le responsabilità coinvolte.

Inter News 24 Petardo Audero, L'avv. La Francesca ha provato a chiarire la situazione relativa alla possibile pena per i nerazzurri. Le sue parole. In attesa delle decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo quanto accaduto durante Cremonese-Inter, il dibattito si concentra sull'entità delle possibili sanzioni a carico del club nerazzurro. Il Viminale ha già disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo, ma sul fronte sportivo si parla di un'ammenda fino a 50.000 euro, con l'ipotesi di chiusura della Curva Nord o addirittura dell'intero stadio. Uno scenario che, secondo Michele La Francesca, apparirebbe difficilmente compatibile con la giurisprudenza più recente, soprattutto alla luce di casi analoghi giudicati dallo stesso organo federale.

