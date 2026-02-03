Petardo Audero la Digos arresta l’ultras nerazzurro responsabile di quanto accaduto durante Cremonese Inter

Durante la partita tra Cremonese e Inter, la Digos ha arrestato un tifoso nerazzurro. L’uomo è ritenuto responsabile di aver lanciato il petardo che ha coinvolto Audero. L’arresto è stato effettuato questa mattina, dopo una serie di indagini e testimonianze raccolte sul campo. La scena ha suscitato sdegno tra i tifosi e le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare eventuali complici.

Inter News 24 Petardo Audero, la Digos arresta un ultrà della curva nerazzurra responsabile di quanto accaduto in Cremonese Inter. La Digos ha arrestato un ultrà diciannovenne della curva dell’Inter, membro del gruppo Viking, con l’accusa di essere il responsabile del lancio del petardo che ha colpito il portiere Emil Audero. L’episodio è avvenuto domenica scorsa durante la sfida tra la Cremonese e i nerazzurri di Cristian Chivu, causando lo stordimento dell’estremo difensore. Il provvedimento è scattato in flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano, Francesco Cajani, dopo un’attenta analisi delle immagini di sorveglianza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere nerazzurro Audero.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere nerazzurro Audero è stato colpito da un petardo lanciato dagli spalti.

