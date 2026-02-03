Petardo Audero il responsabile è più di un individuo | pronto il pugno duro di e per l’Inter!

Il club dell’Inter ha deciso di rispondere dura dopo l’episodio di Cremona. La società non intende lasciare passare inosservata la vicenda del petardo lanciato allo stadio Zini e promette misure ferme. La squadra e i tifosi si aspettano azioni concrete per evitare che simili episodi si ripetano. Intanto, il responsabile dell’episodio, Audero, viene chiamato in causa, ma il club sottolinea che si tratta di un problema più ampio. La decisione di adottare un pugno duro arriva dopo le prime analisi e le verific

Approfondimenti su Petardo Audero

La vicenda del petardo esploso allo stadio Zini di Cremona ha fatto il giro delle cronache.

Il ministro Piantedosi ha annunciato che prenderà misure dure dopo il petardo lanciato durante la partita tra Cremonese e Inter.

Ultime notizie su Petardo Audero

Argomenti discussi: Petardo Audero: il tifoso responsabile si è ferito a 2 dita e sarà denunciato; Petardo su Audero, preso il responsabile: due dita lesionate, denuncia e Daspo; Petardo Audero, il responsabile è dell'Inter Club San Marino. Ci dissociamo, è già stato espulso; Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato.

Petardo Audero, il Viminale verso il pugno duro: possibile stangata per l'InterI fatti di Cremona non resteranno impuniti, il petardo che ha colpito e ferito Emil Audero, portiere della Cremonese, è una vergogna assoluta per il calcio italiano. Gli ultras dell'Inter sono stati r ... msn.com

Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il responsabile ha perso tre ditaIdentificato l'autore del lancio che ha portato alla temporanea sospensione del match tra grigiorossi e nerazzurri allo Zini. Sarà arrestato non appena lascerà l'ospedale. L'uomo sarebbe anche stato ... tg24.sky.it

Discussione tra Sabatini e Zazzaroni sul petardo ad Audero - facebook.com facebook

Petardo su Audero, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: «Impediremo l’ingresso a San Siro ai responsabili e procederemo nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria» x.com