Petardo a Cremona divieto di trasferta ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo

I tifosi dell’Inter non potranno seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La decisione arriva dopo che un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo allo Zini, durante la partita contro la Cremonese. La società ha preso questa misura per evitare altri incidenti, anche se nessuno si è fatto male. La curva nerazzurra dovrà restare a casa per alcune settimane, mentre si indaga su quanto successo domenica.

La curva nerazzurra paga caro il petardo lanciato da un tifoso al portiere della Cremonese Emil Audero durante la gara di domenica allo Zini. A seguito dei gravi disordini verificatisi nel corso dell’incontro di Serie A che si è disputato a Cremona il 1° febbraio 2026, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Il provvedimento – si spiega – è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, escludendo il derby di ritorno.

