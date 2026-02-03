In un vecchio documentario del 1977, Arnie S e altri culturisti si allenano con pesi leggeri e molte ripetizioni o con carichi alti e poche ripetizioni. La scena mostra atleti che sollevano pesi con pantaloncini cortissimi, lasciando intuire quanto il metodo di allenamento possa variare.

Pesi leggeri o carichi pesanti, volume o intensità? In Pumping Iron, documentario sul bodybuilding del 1977 oggi considerato un classico, vediamo Arnie S e i suoi amici sollevare pesi con addosso pantaloncini cortissimi. Lo scopo principale, durante uno sforzo importante, sembra quello di fare una smorfia e grugnire il nome del proprio nemico. D'accordo, ma quanto devono essere pesanti i manubri? E quante volte dobbiamo alzarli? Meglio pesi leggeri e ripetizioni elevate, o pesi più alti e poche ripetizioni? Anche se grugnire rimane, fondamentale, è questa la cosa importante che vorremmo sapere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pesi leggeri e tante ripetizioni o carichi elevati e poche ripetizioni?

Approfondimenti su Pumping Iron

Una domanda comune tra gli appassionati di fitness riguarda l’efficacia di allenarsi con pesi leggeri rispetto a carichi più pesanti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

EMOM / OTM vs. Autoregulation Kettlebell Workouts - Which Is Better

Ultime notizie su Pumping Iron

Argomenti discussi: Justin Gaethje e Paddy Pimblett vedono in anteprima il combattimento di UFC 324, chiacchiere a volontà!; Dan Hooker è un fan di Arman Tsarukyan nonostante la sua testata durante il peso e la sconfitta contro l’UFC Qatar.

Allenamento in palestra, meglio pesi leggeri o carichi pesanti? Lo studio a sorpresaI pesi maggiori si sono rivelati impegnativi al punto da non consentire ai partecipanti di superare le 12 ripetizioni prima di raggiungere il cedimento muscolare. Con i pesi più leggeri, i soggetti ... adnkronos.com

Allenamento in Palestra: Pesi Leggeri o Pesi Pesanti? Scopri Qual è il Più Efficace!Uno studio rivela che l'uso di pesi leggeri può risultare altrettanto efficace dei pesi pesanti nel promuovere l'aumento della massa muscolare. notizie.it

Alexander Volkanovski difeso il titolo ancora il titolo, ma a UFC 325 abbiamo visto anche la profondità della divisione dei pesi leggeri, dove alle spalle dei vari Topuria, Gaethje e Tsarukian, si muovono Mauricio Ruffy e Benoit Saint-Denis. x.com

Benoit St-Denis, lo spietato francese, punta in alto. A UFC 325 tappa cruciale con Hooker Il n.8 del ranking pesi leggeri è un Benoit St-Denis letteralmente rinato. Il cambio di allenatore ha portato buoni frutti all’ex militare francese, che sotto la guida di Nicol - facebook.com facebook