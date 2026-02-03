Pesi leggeri e tante ripetizioni o carichi elevati e poche ripetizioni?

In un vecchio documentario del 1977, Arnie S e altri culturisti si allenano con pesi leggeri e molte ripetizioni o con carichi alti e poche ripetizioni. La scena mostra atleti che sollevano pesi con pantaloncini cortissimi, lasciando intuire quanto il metodo di allenamento possa variare.

Pesi leggeri o carichi pesanti, volume o intensità? In Pumping Iron, documentario sul bodybuilding del 1977 oggi considerato un classico, vediamo Arnie S e i suoi amici sollevare pesi con addosso pantaloncini cortissimi. Lo scopo principale, durante uno sforzo importante, sembra quello di fare una smorfia e grugnire il nome del proprio nemico. D'accordo, ma quanto devono essere pesanti i manubri? E quante volte dobbiamo alzarli? Meglio pesi leggeri e ripetizioni elevate, o pesi più alti e poche ripetizioni? Anche se grugnire rimane, fondamentale, è questa la cosa importante che vorremmo sapere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Una domanda comune tra gli appassionati di fitness riguarda l’efficacia di allenarsi con pesi leggeri rispetto a carichi più pesanti.

