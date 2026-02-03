Pescara spruzza sostanza a scuola | scatta la sospensione di 14 giorni La dirigente | Provvedimento educativo

Uno studente di un istituto alberghiero di Pescara è stato sospeso per 14 giorni dopo aver spruzzato una sostanza in classe. Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, e la scuola ha deciso di applicare questa sanzione come misura educativa. La dirigente scolastica ha spiegato che il provvedimento include attività di volontariato per cercare di far capire l’errore.

Studente di un alberghiero di Pescara sospeso 14 giorni per aver spruzzato una sostanza a scuola. Dopo l'ammissione di colpa del giovane, la dirigente ha definito la sanzione una misura educativa che prevede attività di volontariato.

