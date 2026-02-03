Pericolo crolli in Via del santuario Miazzi | Il via vai di auto crea danni attiviamo finalmente il piedibus

La strada in Via del Santuario torna a preoccupare i residenti e i passanti. Il consigliere di opposizione, Francesco Miazzi, denuncia che il traffico di auto sta causando danni alle strutture e ai marciapiedi. Per cercare di alleggerire la situazione, l’amministrazione annuncia l’attivazione del piedibus, un tentativo di far diminuire il numero di auto in circolazione. La questione resta aperta, mentre le autorità si preparano a intervenire.

Il consigliere d'opposizione, Francesco Miazzi, torna a lamentare una situazione critica che si protrae da tempo. «Da molti anni segnaliamo ripetutamente l'impatto del traffico su Via del Santuario. Negli orari di entrata e uscita della scuola del Sacro Cuore, centinaia di automobili – spesso di

