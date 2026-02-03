Percorsi abilitanti | terzo anno di servizio requisiti di accesso quante domande è possibile presentare RISPOSTE AI QUESITI

Per i docenti precari italiani, l’attenzione si concentra sui percorsi abilitanti e sui GPS. I bandi per i primi sono stati aperti, ma i giorni per presentare le domande sono pochi. La scadenza del 30 giugno si avvicina e c’è molta fretta di inviare le richieste prima che finisca il tempo.

Percorsi abilitanti e GPS: l'attenzione dei docenti precari è concentrata su queste due procedure. Per i primi sono stati aperti i bandi e i giorni per la presentazione delle domande sono pochi, c'è molta fretta se si vuole chiudere entro il 30 giugno. E questa data ci riporta all'altro grande argomento dell'inverno 2026: la riapertura (annunciata, ancora non concretizzata) delle GPS con anticipo rispetto alle date dei bienni precedenti. In studio insieme ad Andrea Giallanza la docente esperta Sonia Cannas. L'articolo Percorsi abilitanti: terzo anno di servizio, requisiti di accesso, quante domande è possibile presentare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Percorsi Abilitanti

Il question time del 29 gennaio ha fatto il punto sui percorsi abilitanti per il prossimo anno scolastico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Percorsi Abilitanti

Argomenti discussi: Corsi abilitanti 2025/2026: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati; Percorsi abilitanti terzo ciclo, posti, riserve e punteggi: l’analisi di Giuseppe Semeraro; Corsi abilitanti: autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2025/2026; Percorsi abilitanti 2025/26: Decreto pubblicato, posti per Università e criteri di valutazione.

Percorsi abilitanti: il 2025/26 vale come terzo anno di servizio?Percorsi abilitanti a.a. 2025/26: è il periodo di presentazione della domanda. Alcuni Atenei avevano già predisposto il bando in attesa del decreto, altri invece lo pubblicano in questi giorni, con po ... orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti terzo ciclo, posti, riserve e punteggi: l’analisi di Giuseppe SemeraroNel corso di una diretta condotta da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fatto il punto sul momento attuale. Il riferimento è in particolare al Decreto Ministeriale n. 137 del 27 gennaio 2026, insi ... orizzontescuola.it

Orizzonte Scuola. . Il Ministero dell'Università ha pubblicato martedì 27 gennaio i decreti sui percorsi abilitanti per l'anno accademico 2025-2026. I singoli atenei provvederanno a emanare i bandi per consentire agli aspiranti docenti di accedere ai corsi. Resta - facebook.com facebook