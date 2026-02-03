Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025 26

Le università italiane annunciano i bandi aperti per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 202526. Alcune hanno già pubblicato le pagine online con le informazioni per iscriversi ai corsi da 60, 36 e 30 CFU. Gli aspiranti insegnanti possono iniziare a prepararsi, mentre le iscrizioni sono ancora aperte.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 202526 .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ultime notizie su Percorsi Abilitanti 2025

