Perchè Zootropolis è uno dei migliori Classici Disney di sempre?
Zootropolis si conferma uno dei classici Disney più amati, grazie a una storia che conquista sia i bambini che gli adulti. La pellicola ha un modo tutto suo di sorprendere, mescolando umorismo, azione e un messaggio di tolleranza che resta impresso nel tempo. Molti la rivedono più volte, scoprendo ogni volta dettagli nuovi e sfumature che prima erano sfuggite. È uno di quei film che continuano a parlare alle generazioni, anche a distanza di anni dalla sua uscita.
Nella storia del cinema ci sono titoli che colpiscono sin dalla prima volta; altri, invece, rivelano solo col passare degli anni la loro reale portata culturale. Zootropolis, uscito ormai dieci anni fa, è entrambe le cose. Il capolavoro di Byron Howard e Rich Moore si presta a una lettura che va oltre l’etichetta del prodotto dell’infanzia, inserendosi nella tradizione di cinema popolare capace di farsi strumento di analisi sociale. Rivedere oggi un film d’animazione di un decennio fa significa metterlo alla prova del tempo – lo stesso criterio con cui si giudicano le opere che ambiscono a qualcosa di più della semplice attualità. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Zootropolis Disney
Zootropolis 2 batte Frozen II e diventa il film animato Disney con i migliori incassi
Zootropolis 2 si conferma il film animato Disney di maggior successo, superando Frozen II in termini di incassi.
