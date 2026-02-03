Dopo l’esplosione di un petardo, il portiere della Sampdoria, Emil Audero, ha raccontato gli attimi subito dopo l’incidente. “Perché sto giocando ancora? Perché sono in campo?” si è chiesto, spiegando di sentirsi bene, almeno mentalmente. “Ripensando a quello che è successo, mi rendo conto che le conseguenze potevano essere molto più gravi”, ha detto. Audero ha voluto sottolineare di aver avuto fortuna e di essere concentrato ora a recuperare.

“Innanzitutto sto abbastanza bene. Almeno di testa perché ripensando a quello che è successo mi rendo conto che le conseguenze potevano essere molto più gravi”. Emil Audero torna a parlare a distanza di due giorni dall’episodio del petardo che gli è scoppiato a pochissimi metri di distanza durante Cremonese – Inter, match terminato 0-2 per i nerazzurri. Al 48esimo del secondo tempo infatti dal settore ospiti è arrivato un petardo, lanciato da un tifoso dell’Inter poi individuato ed espulso dal club di appartenenza. Audero è subito caduto a terra, stordito e con problemi all’orecchio e al ginocchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perché sto giocando ancora? Perché sono in campo?”: Audero racconta gli attimi dopo lo scoppio del petardo

Approfondimenti su Audero Giocare

Emil Audero ha spiegato cosa è passato nella sua testa subito dopo il petardo che lo ha colpito durante la partita.

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha parlato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Audero Giocare

Argomenti discussi: Zverev, semifinale e sorrisi: Da un anno non giocavo senza dolore; Audero: Dopo il petardo mi sono chiesto. Perché continuo a giocare?. Come una martellata, una sensazione di vuoto mai provata; Australian Open 2026, Darderi: Sto giocando alla grande, ma ho tanto da migliorare; Perché Angelino non gioca nella Roma anche se è tornato in gruppo: solo panchine dopo i pochi minuti col Celtic.

Audero: Dopo il petardo ho sentito un senso di vuoto. Ho pensato: perché sono in campo? Perché sto giocando?Emil Audero ha raccontato alla Gazzetta dello Sport cosa ha provato nei momenti successivi allo scoppio del petardo che l'ha stordito ... ilnapolista.it

Audero: «Dopo il petardo mi sono chiesto: Perché gioco ancora?. Una martellata, mai provato un vuoto così»Secondo un proverbio indonesiano «se l’acqua è calma non vuol dire che non ci sono coccodrilli». Ovvero, se è uno è tranquillo, posato e riflessivo come Emil Audero, non vuol dire che non abbia la tem ... msn.com

#Audero: “Dopo il petardo ho sentito un senso di vuoto. Ho pensato: perché sono in campo Perché sto giocando” Alla Gazzetta: "Dentro di me non sentivo la volontà di abbandonare. Vorrei incontrare l'autore del gesto e chiedergli: perché" https://www.ilna - facebook.com facebook

2) Zielinski il migliore, e non è la prima volta. il gol dello 0-2 è un errore di Audero ma se non tiri e non becchi la porta non segni. benissimo anche Lautaro, Akanji ed Esposito che giocando così difficilmente può segnare ma è utilissimo x.com