Perché Signore? Eppure gioco bene | dialogo tra Fabregas e il dio del calcio

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il mondo del calcio si è concentrato sulla Panchina d’oro, dove il protagonista principale è stato Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo ha concluso al terzo posto, dietro a Conte e Gasperini, ma ha lasciato il segno battendo l’Atalanta senza riuscire a vincere e assistendo alla sua stella sbagliare un rigore importante. Un episodio che ha acceso discussioni e riflessioni sul momento della sua squadra e sulla sua carriera.

Il Settore Tecnico della Federcalcio ha assegnato ieri a Cesc Fabregas, allenatore del Como dei miracoli, il terzo gradino del podio della Panchina d’oro, dietro ad Antonio Conte, che ha vinto lo scudetto con il Napoli, e a Gian Piero Gasperini che ha riportato l’Atalanta in Champions League. Una bella soddisfazione, per un tecnico ancora all’alba della carriera, ma arrivata forse al momento sbagliato, nel giorno in cui gli veniva più istintivo maledire il suo mestiere. Poche ore prima aveva preso a pallate l’Atalanta, l’aveva infilzata come San Sebastiano con una ventina di tiri, aveva visto il suo uomo migliore (Nico Paz) fallire un rigore allo scadere e invece dei 5 gol abbondanti previsti dalle statistiche, non ne aveva fatto uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perch233 signore eppure gioco bene dialogo tra fabregas e il dio del calcio

© Gazzetta.it - "Perché, Signore? Eppure gioco bene": dialogo tra Fabregas e il dio del calcio

Approfondimenti su Panchina D oro

Fabregas è l’anomalia del calcio italiano: è un calcio veloce perché ha molti giovani, sennò non tieni il ritmo

Perché snaturare il gioco del calcio? Il Var e la tecnologia non si discutono, il loro utilizzo sì

Il calcio è uno sport che unisce passione e tradizione, ma l’introduzione del VAR e della tecnologia ha sollevato discussioni sul suo ruolo originario.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Panchina D oro

Argomenti discussi: Perché, Signore? Eppure gioco bene: dialogo tra Fabregas e il dio del calcio; Don Davide Pagliarani: Delle consacrazioni episcopali per fedeltà alla Chiesa e alle anime; L’IA che nessuna azienda avrebbe potuto progettare.

perché signore eppure giocoPerché, Signore? Eppure gioco bene: dialogo tra Fabregas e il dio del calcioAlla Panchina d'oro è arrivato terzo dietro Conte e Gasp, ha preso a pallate l'Atalanta senza batterla, ha visto la sua stella sbagliare un rigore. Ma da lassù qualcuno ... gazzetta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.