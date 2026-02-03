Questa settimana il mondo del calcio si è concentrato sulla Panchina d’oro, dove il protagonista principale è stato Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo ha concluso al terzo posto, dietro a Conte e Gasperini, ma ha lasciato il segno battendo l’Atalanta senza riuscire a vincere e assistendo alla sua stella sbagliare un rigore importante. Un episodio che ha acceso discussioni e riflessioni sul momento della sua squadra e sulla sua carriera.

Il Settore Tecnico della Federcalcio ha assegnato ieri a Cesc Fabregas, allenatore del Como dei miracoli, il terzo gradino del podio della Panchina d’oro, dietro ad Antonio Conte, che ha vinto lo scudetto con il Napoli, e a Gian Piero Gasperini che ha riportato l’Atalanta in Champions League. Una bella soddisfazione, per un tecnico ancora all’alba della carriera, ma arrivata forse al momento sbagliato, nel giorno in cui gli veniva più istintivo maledire il suo mestiere. Poche ore prima aveva preso a pallate l’Atalanta, l’aveva infilzata come San Sebastiano con una ventina di tiri, aveva visto il suo uomo migliore (Nico Paz) fallire un rigore allo scadere e invece dei 5 gol abbondanti previsti dalle statistiche, non ne aveva fatto uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Perché, Signore? Eppure gioco bene": dialogo tra Fabregas e il dio del calcio

Approfondimenti su Panchina D oro

Il calcio è uno sport che unisce passione e tradizione, ma l’introduzione del VAR e della tecnologia ha sollevato discussioni sul suo ruolo originario.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Panchina D oro

Argomenti discussi: Perché, Signore? Eppure gioco bene: dialogo tra Fabregas e il dio del calcio; Don Davide Pagliarani: Delle consacrazioni episcopali per fedeltà alla Chiesa e alle anime; L’IA che nessuna azienda avrebbe potuto progettare.

Perché, Signore? Eppure gioco bene: dialogo tra Fabregas e il dio del calcioAlla Panchina d'oro è arrivato terzo dietro Conte e Gasp, ha preso a pallate l'Atalanta senza batterla, ha visto la sua stella sbagliare un rigore. Ma da lassù qualcuno ... gazzetta.it

Signore vorrei trovare parole per parlarti, ma questa sera so che parlerà il mio silenzio. Vorrei dire tanto ma non so dirti nulla eppure, ti cerco come per poter sentire la tua voce. Entra nel mio cuore. Non fermarti alla porta. Entra, ti prego. Vieni mio Signore. Non - facebook.com facebook

#Signore ma cosa ti abbiamo fatto di #male per meritare tutta questa sfi&@ #Fiorentina x.com