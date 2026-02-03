Perché si è tornati a parlare di guerra nucleare | il trattato New start sta per scadere

Il 5 febbraio scade l’ultimo grande accordo tra Stati Uniti e Russia per limitare le armi nucleari. Nessun accordo è stato trovato per rinnovare il trattato, che nel 2010 aveva segnato un passo importante nella riduzione delle testate nucleari. Ora, senza una nuova intesa, il rischio di una corsa agli armamenti nucleari torna a preoccupare.

Il 5 febbraio scadrà l’ultimo grande trattato per limitare la proliferazione delle testate nucleari. Gli Stati Uniti e la Federazione russa non hanno trovato un accordo che possa rilanciare il patto siglato nel 2010 e rinnovato per cinque anni nel 2021. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, il.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su New Start Trattato

Il caso Maduro si distingue per la sua complessità, richiedendo un’analisi che trascenda le interpretazioni ideologiche e le narrazioni semplicistiche.

Pietro Meneguzzi è una figura coinvolta nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, un enigma che ha suscitato molte ipotesi nel corso degli anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su New Start Trattato

Argomenti discussi: Virus Nipah in India: l'attenzione è d'obbligo, l'allarmismo (per ora) ingiustificato; Vi spieghiamo perché il 2016 è tornato virale su Instagram; Claudio Carlomagno, le ultime ore dei genitori prima del suicidio: il viaggio a Roma e quel biglietto di addio all'altro figlio:...; Si è tornati a indossare la minigonna come negli anni Sessanta.

Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: Ecco perché sta con una ballerina…Nella puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo showman Rai si è scatenato con imitazioni a raffica e un collegamento di rito con il Presidente della Repubblica Mattarella. libero.it

I C.S.I. sono tornati: «Una reunion per i nostri fan, in alcuni luoghi simbolici della Resistenza. La politica? Non chiedeteci niente di più delle canzoni»Dopo i CCCP, anche il Consorzio Suonatori Indipendenti, band simbolo del rock alternativo italiano anni Novanta, torna in tour a settembre. Ferretti, «voce ma non portavoce» del progetto, puntualizza: ... vanityfair.it

Gluecifer, “Some Drug New High”. Il Disco della Settimana di Controradio. Il rock è attitudine, e i Gluecifer ne hanno da vendere. I veterani scandinavi sono tornati, ripartendo esattamente da dove li avevamo lasciati. - facebook.com facebook