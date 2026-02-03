Perché oggi a Milano si mangia il panettone avanzato

Questa mattina a Milano le strade si sono riempite di persone che mangiano il panettone avanzato. È il modo scelto per celebrare San Biagio, che si festeggia il 3 febbraio. I milanesi hanno preso un pezzo di dolce lasciato dalle feste di Natale e l’hanno gustato in piazza, in famiglia o tra amici. Una tradizione semplice, che unisce gusto e ricordo delle festività passate.

“San Bias el benediss la gola e el nas”. Il 3 febbraio a Milano si festeggia San Biagio, ma in che modo? Si prende un pezzetto di panettone (deve essere quello avanzato dalle festività di Natale) e si mangia. Il detto, tradotto, sostiene che San Biagio benedice la gola e il naso. Dunque un pezzetto di dolce milanese dovrebbe salvaguardare dai raffreddori di stagione. Quella di San Biagio a Milano è una tradizione con radici profonde che si ripete da decenni. San Biagio (Biagio di Sebaste) fu medico e vescovo cattolico vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo in Asia Minore. A causa della sua fede fu imprigionato dai Romani, durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana: per punizione fu straziato con pettini di ferro usati per cardare la lana.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Monza e in Brianza, il giorno di San Biagio, il 3 febbraio, è tradizione consumare una fetta di panettone benedetto.

Questa mattina a Milano è festa di San Biagio e in molti hanno scelto di rispettare la tradizione.

