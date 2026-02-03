Perché Musk ha deciso di fondere SpaceX con xAI

Elon Musk ha annunciato di voler fondere SpaceX con xAI, la sua società dedicata all’intelligenza artificiale. La mossa arriva mentre i finanziamenti per l’IA, sostenuti da grandi aziende del settore, iniziano a mostrare segni di difficoltà. Musk vuole così unificare i suoi progetti e rafforzare la presenza nel campo tecnologico, puntando a sviluppare nuove frontiere spaziali e digitali.

Elon Musk ridisegna il suo impero tecnologico proprio mentre i finanziamenti per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sostenuti dalle grandi aziende tecnologiche, iniziano a mostrare segni di tensione. SpaceX ha acquisito xAI, l’azienda di AI del miliardario, in una fusione volta a implementare data center spaziali e a creare quello che Musk ha definito «il motore di innovazione verticalmente integrato più ambizioso sulla Terra (e fuori dalla Terra)». La mossa arriva in un momento delicato per il settore: le enormi risorse necessarie per sviluppare l’intelligenza artificiale stanno mettendo sotto pressione anche i colossi tecnologici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

