Perché l' Inter non ha comprato quasi nessuno a gennaio

L’Inter ha deciso di non acquistare molti giocatori durante il mercato di gennaio. La società ha preferito non investire troppo, lasciando la squadra così com’è. La scelta ha sorpreso molti, anche considerando le esigenze evidenti in alcuni ruoli. Intanto, i tifosi aspettano ancora notizie sui possibili rinforzi, ma per ora nulla di concreto è arrivato. La squadra si prepara alla seconda metà della stagione con gli stessi elementi, sperando di fare bene anche senza grandi innesti.

Nell'ultima puntata della Tripletta ( guarda il video integrale su YouTube ) abbiamo commentato il calciomercato di tutte le squadre di Serie A. Così Filippo Conticello ha raccontato i colpi sfumati dell'Inter, che però per la prossima stagione si è assicurata Yanis Massolin del Modena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

