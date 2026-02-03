Perché Jacquemus ha scelto Liline | il valore della verità in un sistema saturo

Jacquemus ha deciso di affidare il ruolo di ambasciatrice a Liline, conosciuta come Nonna Liline. La scelta sorprende in un mondo dove i brand preferiscono influencer e numeri virtuali. Qui, si punta sulla verità e sulla storia reale, lontano dai giochi di marketing. Jacquemus vuole distinguersi e mostrare un modo diverso di comunicare, più autentico e semplice.

Life&People.it In un momento storico in cui il concetto di brand ambassador è spesso ridotto a numeri, visibilità e algoritmi, la scelta di Jacquemus di affidare un ruolo simbolico a Liline — conosciuta ormai come Nonna Liline — appare gesto controcorrente, profondamente consapevole. Non è provocazione né operazione nostalgica, ma dichiarazione culturale che parla il linguaggio dell’emozione, della memoria, della verità. La decisione di legare il nome del brand ad una figura così lontana dai canoni tradizionali dell’industria è una riflessione sul senso stesso della rappresentazione oggi. La chiave di lettura non è l’ironia, come qualcuno potrebbe pensare, ma la coerenza.🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

