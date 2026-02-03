Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendario

Questa sera Bologna e Milan scendono in campo di martedì, una scelta insolita che non deriva da impegni obbligati nel calendario. Dopo che l’ultimo turno si è concluso giovedì, i due club si affrontano ora in un match spostato in settimana, principalmente per motivi di trasmissione televisiva. La decisione ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, dato che di solito le partite di campionato si giocano nel fine settimana.

La partita tra Bologna e Milan si svolgerà di martedì 3 febbraio, una scelta che permette ai rossoneri di avere più tempo per preparare la trasferta successiva.

