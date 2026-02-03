Dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump, Cuba sembra essere disposta a trattare, a differenza del Venezuela. Secondo l’ex presidente, anche il regime cubano sarebbe aperto a negoziati per una transizione, mentre il Venezuela resta ancora in una fase di stallo. La notizia arriva in un momento di tensione tra Stati Uniti e entrambi i paesi caraibici, con l’embargo sul petrolio che ancora pesa sulle relazioni.

Le dichiarazioni del presidente americano vanno prese con cautela. Ma il precedente di Maduro consiglia di non liquidare le sue parole come pura fantasia Secondo Trump, dopo il regime del Venezuela anche quello di Cuba sarebbe pronto a trattare per una transizione. Quel che con Caracas è stato ottenuto grazie al raid in cui Maduro è stato catturato, con l’Avana sarebbe invece frutto di un durissimo embargo sul petrolio. “Se nelle prossime sei-otto settimane non assisteremo a consegne di petrolio greggio o combustibili – provenienti da Venezuela, Messico, Russia, Stati Uniti o acquistati da Cuba con risorse proprie – allora il paese si troverà ad affrontare una grave crisi”, ha stimato l’esperto cubano Jorge R. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per Trump ora anche Cuba è pronta a trattare, ma non è il Venezuela. L’embargo sul petrolio

L’economia cubana, storicamente influenzata dalla dipendenza dal petrolio venezuelano, attraversa un momento di incertezza.

Donald Trump ha dichiarato di avere il controllo totale sul petrolio venezuelano, accusando il governo di Caracas di ostacolare interessi occidentali.

