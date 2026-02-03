Per l’attacco preso il ’Puma’ Fumagalli Il club dice no alla Juve Stabia per Gondo

La Reggiana ha annunciato di aver preso Tommaso Fumagalli dalla Juve Stabia. La società conferma di aver chiuso l’accordo e di aver portato in squadra un attaccante con buone qualità. La trattativa si è conclusa senza problemi, e ora l’attaccante sarà a disposizione del mister per le prossime partite.

È Tommaso Fumagalli l’ultimo colpo di mercato della Reggiana che si assicura un attaccante dal buon potenziale. L’ufficialità è stata notificata ieri sera poco dopo le 18, a meno di due ore dal ‘gong’ finale. Classe 2000, 26 anni il prossimo 20 di febbraio, arriva in prestito dal Como – proprietario del cartellino – dopo aver trascorso la prima parte della stagione alla Virtus Entella, mettendo assieme 2 gol e tre assist in 24 presenze tra campionato e Coppa Italia (1035 minuti totali, quindi poco più di 10 partite ‘complete’). 185 cm per 79kg, piede destro, è una prima punta (e all’occorrenza anche una seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per l’attacco preso il ’Puma’ Fumagalli. Il club dice no alla Juve Stabia per Gondo Approfondimenti su Fumagalli Reggiana Juve Stabia, colpo internazionale del club campano: arriva un ex Chelsea La Juve Stabia annuncia l’ingresso di un nuovo membro nel proprio organigramma, un professionista di esperienza internazionale proveniente dal Chelsea. Gatti Juve, nessuna trattativa per la cessione con questo club. Alla Continassa hanno preso questa decisione sul futuro del difensore La Juventus ha confermato che non sono in corso trattative per la cessione del difensore Gatti con alcun club. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Fumagalli Reggiana Argomenti discussi: Maldini, pochi dubbi: la Lazio l’ha preso per l’attacco. Il consiglio sugli scambi al fantacalcio; Guerra Ucraina Russia, drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti; Alessandro Calista, chi è il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna; Guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna: militanti assaltano le forze dell'ordine - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 00:18. Calciomercato Gelbison, colpo in attacco: preso l'argentino CastroAncora attiva sul mercata la Gelbison. La società cilentana del presidente Puglisi, si assicura le prestazioni di Matías Gastón Castro, attaccante argentino 35 anni, profilo di spessore ed esperienza ... ilmattino.it Maldini, pochi dubbi: la Lazio l’ha preso per l’attacco. Il consiglio sugli scambi al fantacalcioDall’Atalanta alla Lazio, ennesimo trasferimento per Daniel Maldini. Pochissimo spazio a Bergamo, solo 6 partite a voto e nessun bonus, arriva nella Capitale per cercare spazio con continuità. È lista ... msn.com Crotone: presi il centrocampista Meli e gli attaccanti e Russo e Musso https://www.corrieredellacalabria.it/2026/02/02/colpo-a-centrocampo-per-il-crotone-preso-marco-meli-dalla-juve-stabia/ - facebook.com facebook . @TorinoFC_1906, Aaron Ciammaglichella rientra dal prestito alla Juve Stabia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.