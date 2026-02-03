Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2023 con risultati record. Ha raggiunto un utile netto di 9,3 miliardi di euro, superando gli obiettivi del vecchio Piano d’Impresa. Gli azionisti riceveranno una distribuzione dei dividendi più alta del 50%. La banca si prepara a una nuova fase per competere in Europa.

RISULTATI 2025. Superati gli obiettivi del «vecchio» Piano d’Impresa. Agli azionisti distribuzione più alta del 50%. Germania, Francia e Spagna i tre mercati in cui l’istituto intende trasformare in hub le filiali. Un miliardo al sociale. Intesa Sanpaolo archivia il 2025 come miglior anno di sempre: 9,3 miliardi di utile netto, rapporto costiricavi al 42,2% - minimo storico, ai vertici europei - e un bilancio «zero Npl», che sancisce il completamento del derisking. Indicatori che, sottolinea l’a.d. Carlo Messina, «non derivano da fattori temporanei, ma da fondamentali strutturali». La patrimonializzazione resta elevata, così come la capacità di generare valore: la distribuzione agli azionisti ha superato del 50% gli obiettivi del Piano 2022-2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Per Intesa utile record a 9,3 miliardi. «Nuova fase per competere in Europa»

Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati del 2025, che si sono mantenuti in linea con le previsioni e sono stati superiori al vecchio Piano 2022-2025.

Asml chiude il 2025 con un utile record di 9,6 miliardi di euro.

