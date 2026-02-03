Per arginare Vannacci a Meloni e Salvini non resta che Calderoli

A Palazzo Chigi si respira aria di tensione. Dopo le ultime uscite del situazionista, Meloni e Salvini sembrano aver deciso di puntare tutto su Calderoli per contenere le polemiche. Dalle parole di questi giorni, si capisce che tra i due leader c’è chi preferirebbe evitare ulteriori scontri e affidarsi a una figura più moderata. La strategia sembra chiara: mantenere il fronte compatto senza alimentare ulteriori tensioni pubbliche.

Il situazionista ha colpito ancora. Dalle parti di Palazzo Chigi in questi giorni fanno di sovente ricorso al soprannome che Giorgia Meloni userebbe per indicare Matteo Salvini. È un alto dirigente leghista a raccontarlo. La premier lo userebbe quando si sentono al telefono. E il riferimento non sarebbe tanto alle ideologie dell’Internazionale anticapitalista fondata da Guy Debord. Ma alle tecniche usate da quel movimento, come il Dètournement o la Deriva situazionista: smarrimento volontario della rotta, della direzione, un vagare senza scopo. I situazionisti veri lo usavano come pratica di liberazione dalla società borghese percepita come autoritaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

