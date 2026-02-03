A Palazzo Chigi si respira aria di tensione. Dopo le ultime uscite del situazionista, Meloni e Salvini sembrano aver deciso di puntare tutto su Calderoli per contenere le polemiche. Dalle parole di questi giorni, si capisce che tra i due leader c’è chi preferirebbe evitare ulteriori scontri e affidarsi a una figura più moderata. La strategia sembra chiara: mantenere il fronte compatto senza alimentare ulteriori tensioni pubbliche.

Il situazionista ha colpito ancora. Dalle parti di Palazzo Chigi in questi giorni fanno di sovente ricorso al soprannome che Giorgia Meloni userebbe per indicare Matteo Salvini. È un alto dirigente leghista a raccontarlo. La premier lo userebbe quando si sentono al telefono. E il riferimento non sarebbe tanto alle ideologie dell’Internazionale anticapitalista fondata da Guy Debord. Ma alle tecniche usate da quel movimento, come il Dètournement o la Deriva situazionista: smarrimento volontario della rotta, della direzione, un vagare senza scopo. I situazionisti veri lo usavano come pratica di liberazione dalla società borghese percepita come autoritaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per arginare Vannacci, a Meloni e Salvini non resta che Calderoli

Approfondimenti su Vannacci Meloni

Giorgia Meloni ha commentato le dichiarazioni di Vannacci, esprimendo sorpresa per le sue posizioni contrarie all’invio di armi all’Ucraina.

Un nuovo partito di Vannacci potrebbe scuotere gli equilibri politici italiani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Meloni

Argomenti discussi: Scontri al presidio contro Vannacci; La lampada di Salvini ed il genio Vannacci che spaventa Meloni; VANNACCI BLUFF Fratelli d’Italia su Vannacci: Un bluff politico, da solo non arriverebbe all’1%; Lega, Salvini sminuisce il caso Vannacci: Con lui chiariremo tutto, non c'è nessun problema.

Per arginare Vannacci, a Meloni e Salvini non resta che CalderoliSalvini non controlla più il partito. E il caos Vannacci ora preoccupa pure Meloni. In Lega c'è chi propone una corsa a due con Futuro Nazionale. Ma ... lettera43.it

Lega, Salvini: Con Vannacci chiariremo tutto, non c'è nessun problemaA margine della presentazione del volume che raccoglie i discorsi dell'ex segretario della Lega Roberto Maroni, l'attuale leader del Carroccio Matteo Salvini interviene sulle voci sempre più insistent ... msn.com

Con Roberto Vannacci “ci vediamo con calma, chiariamo tutto. Nella Lega c’è spazio per sensibilità diverse”. Con queste parole il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha provato ad arginare le polemiche sul ruolo del generale, che sembra sempre più vicino a - facebook.com facebook