Montefoscoli si prepara a un nuovo tirocinio con l’Università di Pisa. Pensieri di Bo’, il centro di cultura e teatro, ha avviato una collaborazione con il Dipartimento di civilità e forme del sapere dell’ateneo pisano. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza pratica nel mondo della cultura e dello spettacolo. La collaborazione nasce dalla volontà di rafforzare i legami tra il territorio e l’università, creando nuove opportunità di formazione per i giovani.

MONTEFOSCOLI Pensieri di Bo’ cultura e teatro, che ha sede a Montefoscoli nel comune di Palaia, e Dipartimento di civilità e forme del sapere dell’Università Pisa insieme per un nuovo tirocinio curriculare. L’iniziativa, che coinvolge la studentessa Gaia Famiglietti (iscritta al corso di laurea triennale in Discipline dello spettacolo e della comunicazione), ha l’obiettivo di offrire un’esperienza pratica e qualificata nel campo della comunicazione istituzionale di un ente del terzo settore in ambito artistico e culturale. Il percorso formativo ha una durata di quattro mesi per un totale di 150 ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pensieri di Bo’ di Montefoscoli attiva tirocinio con l’Università

Approfondimenti su Pensieri di Bo’

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pensieri di Bo’

Argomenti discussi: POST-IT di febbraio: cosa vedere a teatro a Bologna; Pensieri di Bo’ di Montefoscoli attiva tirocinio con l’Università; ISABELLE RIMBAUD, MIO FRATELLO ARTHUR; Pietre d’inciampo: la memoria che cammina con noi.

Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, nuovo tirocinio curricularePensieri di Bo' Cultura e Teatro APS, annuncia l'avvio di un nuovo tirocinio curriculare universitario in collaborazione con il Dipartimento Di Civilità e ... gonews.it

Scopri tutti gli appuntamenti del progetto "Facciamo Pace" a Palaia, Forcoli e Montefoscoli! Letture, Spettacoli e incontri per tutte le età per riScoprire come Comunità il valore della Pace. INGRESSO GRATUITO a tutte le iniziative! Informazioni e Prenotaz - facebook.com facebook