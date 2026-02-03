L’acido glicolico sta conquistando anche la pelle del corpo. Sempre più persone usano detergenti con questo ingrediente sotto la doccia, cercando una pelle più liscia e luminosa. Fino a poco tempo fa, si parlava solo di skincare viso, ma ora il trattamento si estende anche al corpo.

L’ acido glicolico è considerato uno degli ingredienti indispensabili nella skincare dedicata al viso, ma negli ultimi mesi sta diventando sempre più apprezzato anche per il trattamento del corpo sotto forma di detergenti da utilizzare sotto la doccia. Un gesto che trasforma la detersione in una coccola quotidiana particolarmente efficace. Che cos’è l’acido glicolico?. L’acido glicolico appartiene alla famiglia degli alfa-idrossiacidi (AHA) ed è noto per le sue proprietà esfolianti. Agendo sui legami tra le cellule morte, favorisce il rinnovamento cutaneo e rende la pelle visibilmente più liscia e luminosa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pelle nuova con i detergenti corpo all’acido glicolico

Approfondimenti su Pelle Nuova

L'acido glicolico è un ingrediente efficace per migliorare l'aspetto della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare.

Se vuoi sfoggiare capelli lucenti e dall’effetto vetro, puoi provarci anche a casa in pochi minuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pelle Nuova

Argomenti discussi: Bellezza ibrida, i prodotti per il trucco che si prendono anche cura della pelle, la nuova tendenza; Il Relfydess è il nuovo Botox? Il trattamento che promette un risultato naturale e duraturo; Arte, Design, Fotografia. La nuova pelle del MAUTO di Torino; Candela inaugura un nuova era di innovazione in ambito estetico a IMCAS Paris con il lancio del sistema Glac?™.

«La mia pelle biorivitalizzata: un effetto vetro senza aghi». Seduta di Prx, evoluzione tech del peeling (e nuova passione delle star)Marco Bartolucci, medico estetico nella clinica Sotherga di Milano (foto Stefano Porta/LaPresse) Jennifer Lopez lo ha provato e sui social ha scritto: «Fantastico». Kim Kardashian lo ha definito ... corriere.it

La delicatezza è la nuova forza della pelle. Il Detergente Iperdelicato della linea Madreperla è stato formulato per rispondere ai bisogni delle pelli più sensibili, reattive o soggette ad arrossamenti, offrendo una pulizia efficace ma infinitamente gentile. La s - facebook.com facebook