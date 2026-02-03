Pedro Felipe saluta la Juve | il messaggio del difensore sui social rivolto ai bianconeri – FOTO

Pedro Felipe lascia la Juventus. Il difensore ha scritto un messaggio sui social rivolto ai tifosi bianconeri, mostrando emozione e gratitudine per il tempo trascorso a Torino. La sua partenza è ormai ufficiale, e sui social ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta in bianconero.

Pedro Felipe saluta la Juve con un post sui social. Il messaggio che il difensore ha rivolto ai bianconeri è molto emozionante. Il mercato invernale della Continassa non è fatto solo di operazioni in entrata come Boga o trattative sfumate all’ultimo secondo. È anche il momento dei saluti e delle nuove sfide per i giovani talenti che hanno completato il loro percorso di crescita nel vivaio bianconero. In queste ore, a colpire l’attenzione dei tifosi è il messaggio d’addio di un giovane difensore che ha scelto i social per congedarsi dall’ambiente che lo ha formato: Pedro Felipe ha ufficialmente salutato il club dopo un’esperienza intensa con i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedro Felipe saluta la Juve: il messaggio del difensore sui social rivolto ai bianconeri – FOTO Approfondimenti su Pedro Felipe Juventus McKennie festeggia sui social la vittoria contro il Napoli: il messaggio del centrocampista della Juve rivolto ai compagni – FOTO Weston McKennie ha condiviso sui social il suo entusiasmo per la vittoria della Juventus contro il Napoli, rivolgendo un messaggio di riconoscimento e incoraggiamento ai propri compagni di squadra. Yildiz festeggia sui social la vittoria contro la Cremonese: ecco il messaggio rivolto ai compagni – FOTO Yildiz celebra sui social la vittoria contro la Cremonese, condividendo un messaggio di entusiasmo con i compagni di squadra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pedro Felipe Juventus Argomenti discussi: Next Gen | Pedro Felipe in prestito al Sassuolo; Juve, Pedro Felipe va al Sassuolo. E occhio a Muharemovic: può tornare a Torino; FLASH| Cessione in prestito per la Juve: Pedro Felipe resta in Serie A, accordo a un passo; Calciomercato Sassuolo: arrivano Garcia, Bakola e Pedro Felipe. Juventus, il difensore Pedro Felipe saluta e si trasferisce in prestito al SassuoloPedro Felipe lascia la Juventus a titolo temporaneo per vestire la maglia del Sassuolo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L'operazione. tuttomercatoweb.com Juve, Pedro Felipe saluta: oggi la firma con il SassuoloPedro Felipe, difensore centrale brasiliano classe 2004 che ha fatto la spola tra prima squadra, senza esordire in questa stagione, e Next Gen, si prepara a salutare la Juventus nell'ultimo ... tuttojuve.com #PedroFelipe al #Sassuolo. #Carnevali: “Speriamo si possa ripetere quanto fatto con Muharemovic” x.com JUVE E TORO: CONSUNTIVO FINALE JUVENTUS Arrivi: Boga (a, Nizza), Holm (d, Bologna), Licina (c, Bayern Monaco), Oboavwoduo (a, Manchester City). Partenze: Rouhi (d, Carrarese), Joao Mario (d, Bologna), Rugani (d, Fiorentina), Pedro Felipe (d, Sass - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.