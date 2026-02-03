Pedro Felipe ritrova Muharemovic al Sassuolo | dopo la Juventus Next Gen si riforma la coppia difensiva anche in Serie A – FOTO

Pedro Felipe e Muharemovic tornano a giocare insieme al Sassuolo. Dopo aver condiviso la difesa alla Juventus Next Gen, ora formano di nuovo la coppia anche in Serie A. La loro presenza potrebbe dare una spinta in più alla squadra di Dionisi.

Pedro Felipe ritrova Muharemovic al Sassuolo: dopo la Juventus Next Gen, si riforma la coppia difensiva anche in Serie A. La foto. Nel corso della finestra di mercato di gennaio che si è appena conclusa, la Juventus ha messo a segno un’importante operazione in uscita. Pedro Felipe, uno dei giovani più promettenti bianconeri, è stato ceduto al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Vecchia Signora. MERCATO JUVENTUS LIVE Un’operazione allestita per permettere al difensore brasiliano di trovare più spazio tra i grandi, e che consente comunque al club torinese di mantenere il controllo su di lui e appunto di poterselo riprendere in futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pedro Felipe ritrova Muharemovic al Sassuolo: dopo la Juventus Next Gen, si riforma la coppia difensiva anche in Serie A

Pedro Felipe si sta distinguendo come una figura interessante sia in Serie B che in Serie A, attirando l’attenzione di diversi club.

