Pedopornografia | chi è Iyas Ashkar il consigliere della giunta Pd di Brescia indagato FdI | reati intollerabili

La procura di Milano ha arrestato due uomini e denunciato altre sei persone nell’ambito di un’indagine sulla pedopornografia. Tra gli indagati c’è anche Iyas Ashkar, consigliere comunale di Brescia e membro della giunta di centrosinistra. Ashkar si trova ora al centro di un caso che scuote la politica locale e mette in discussione la sua posizione. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, mentre le autorità continuano le verifiche e le indagini per chiarire ogni dettaglio.

Si chiama Iyas Ashkar, consigliere comunale di Brescia della giunta di centrosinistra, uno dei nomi che emerge tra gli indagati nell'inchiesta per pedopornografia coordinata dalla procura di Milano che ha portato all'arresto di due uomini di 47 e 31 anni e alla denuncia di altre sei persone tra i 47 e i 53 anni. "Violenze sessuali su minori sul cellulare di Iyas Ashkar". Il 47enne di origine palestinese, presidente della commissione Commercio ed esponente della lista che fa capo direttamente al sindaco di Brescia Laura Castelletti, si è dimesso venerdì pomeriggio dal suo incarico di consigliere comunale, dopo la tempesta giudiziaria.

