Pedaggio non saldato? È una truffa che colpisce anche a Lecco

A Lecco, alcuni automobilisti hanno ricevuto richieste di pagamento per un pedaggio che non hanno mai saldato. Basta cliccare su un link e inserire i propri dati, e il gioco è fatto: le informazioni finiscono nelle mani sbagliate. È una truffa che sfrutta la confusione sui pagamenti autostradali e che rischia di colpire più persone se non si sta attenti.

Tre euro e mezzo per saldare un presunto pedaggio. Un link, un sito che replica quello ufficiale di Autostrade per l'Italia, e in pochi clic i propri dati finiscono in mani sbagliate. È la truffa degli SMS falsi sul pedaggio non pagato: una campagna nazionale attiva almeno da fine ottobre 2025.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Pedaggio Non Saldato “Risulta un pedaggio non saldato”: attenzione ai falsi sms di Autostrade per l’Italia. Ecco come funziona la nuova truffa Una nuova truffa via sms mette in allerta gli utenti di Autostrade per l’Italia. Torna la truffa della benzina a Lecco: coppia colpisce in via Ugo Foscolo A Lecco torna la truffa della benzina, con una coppia che agisce in via Ugo Foscolo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pedaggio Non Saldato Tutti contro il pedaggio FiPiLi: Non ci usino come bancomat, e così il costo delle merci saliràFirenze, 7 dicembre 2025 – Sulla necessità di manutenzione della FI-PI-Li, sono tutti d’accordo. È su come la Regione intenda pagarla che partono i distinguo e le polemiche. Di certo sulla capacità di ... lanazione.it A Roma Est si paga il pedaggio per tornare a casa. Proteste e promesse da 10 anni, ma il ministero non cancella la sovrattassaOgni giorno, per entrare nella propria città, migliaia di residenti del versante Est di Roma sono costretti a pagare. Non si tratta di una tassa comunale o di un servizio aggiuntivo, ma del pedaggio ... ilfattoquotidiano.it Renier e Associati Group. Music Corner · New Start. Falsi SMS “Autostrade” Non è un pedaggio; è smishing. Ti arriva un SMS che dice: “pedaggio non saldato”. Importo basso (6,50 €/9,80 €), scadenza ravvicinata: “paga entro 48 ore”. C’è un link, sembra uffici - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.