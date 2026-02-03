PayCare | Avanti con la trattativa Ma le istituzioni ci sostengano

La società PayCare ha deciso di proseguire con le trattative in corso, dopo aver affidato ai sindacati il mandato di negoziare. Intanto, l’azienda fa un appello alle istituzioni, chiedendo il sostegno delle amministrazioni comunali di Siena e Monteriggioni. La situazione resta calda e le parti si preparano a nuovi incontri.

Mandato dei lavoratori ai sindacati per andare avanti nella trattativa. E appello alle istituzioni, in particolare alle amministrazioni comunali di Siena e di Monteriggioni. È quanto emerso dall’assemblea dei lavoratori di PayCare di Monteriggioni, ieri mattina in occasione dell’incontro alla sede Cisl di Siena, da parte dei trentacinque addetti rimasti senza una occupazione, dopo che l’azienda ha formalizzato nelle scorse settimane la decisione di chiudere l’attività. A pochi giorni dal confronto con i dirigenti PayCare, Fiom Cgil e Fim Cisl hanno illustrato i contenuti attuali della trattativa, ricevendo in linea di massima l’assenso delle maestranze per procedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vertenza Paycare, parola ai lavoratori: Avanti con la trattativa, ma con il sostegno delle istituzioniÈ una fase delicata quella che attraversa la vertenza Paycare. La scorsa settimana si è aperto il confronto tra azienda e organizzazioni sindacali su buoneuscite e ammortizzatori sociali, con l’obiett ... radiosienatv.it

PayCare, sbloccato anticipo cassa integrazione. Fabio: Accordo che garantisce continuità di redditoGrazie all’opera di mediazione del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, in costante contatto con le organizzazioni sindacali, la fase di impasse sulla cassa integrazione dei lavoratori PayCare può dirsi ... radiosienatv.it

Siena News. . I lavoratori di PayCare hanno approvato l’accordo con l’azienda, ma il via libera arriva senza certezze sul futuro occupazionale. Una vicenda che riguarda da vicino Siena e il territorio, tra lavoro, tutele e prospettive che si fermano al 2026. - facebook.com facebook