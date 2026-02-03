PayCare | Avanti con la trattativa Ma le istituzioni ci sostengano

La società PayCare ha deciso di proseguire con le trattative in corso, dopo aver affidato ai sindacati il mandato di negoziare. Intanto, l’azienda fa un appello alle istituzioni, chiedendo il sostegno delle amministrazioni comunali di Siena e Monteriggioni. La situazione resta calda e le parti si preparano a nuovi incontri.

Mandato dei lavoratori ai sindacati per andare avanti nella trattativa. E appello alle istituzioni, in particolare alle amministrazioni comunali di Siena e di Monteriggioni. È quanto emerso dall’assemblea dei lavoratori di PayCare di Monteriggioni, ieri mattina in occasione dell’incontro alla sede Cisl di Siena, da parte dei trentacinque addetti rimasti senza una occupazione, dopo che l’azienda ha formalizzato nelle scorse settimane la decisione di chiudere l’attività. A pochi giorni dal confronto con i dirigenti PayCare, Fiom Cgil e Fim Cisl hanno illustrato i contenuti attuali della trattativa, ricevendo in linea di massima l’assenso delle maestranze per procedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

