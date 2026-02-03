Patto tra volontari Lav e Vigili del Fuoco Più squadre pronte a soccorrere gli animali

Questa mattina si è concluso a Lucca un ciclo di seminari dedicati al soccorso degli animali in emergenza. Vigili del fuoco e volontari Lav hanno lavorato insieme per migliorare le tecniche di intervento e garantire una risposta più efficace. Ora, ci saranno più squadre pronte a intervenire in casi di emergenza, per salvare gli animali in difficoltà.

Soccorso animali in emergenza. Si è appena concluso il ciclo di seminari di aggiornamento dei Vigili del fuoco del Comando di Lucca e dedicato proprio a questo delicato tema. L’ Unità di Emergenza Lav e i volontari della sede locale di Lucca hanno infatti contribuito ad aggiornare 97 unità del Comando di Lucca sui molteplici aspetti riguardanti gli interventi di soccorso tecnico urgente che vedono coinvolti animali feriti. Dalle tecniche di cattura fino all’applicazione di procedure di primo soccorso, i vigili del fuoco sono stati informati anche dal punto di vista pratico sull’utilizzo di attrezzature utili ad operare in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patto tra volontari Lav e Vigili del Fuoco “Più squadre pronte a soccorrere gli animali“ Approfondimenti su Lav Vigili del Fuoco Incendio in abitazione, più squadre dei vigili del Fuoco in soccorso Questa mattina si è verificato un incendio in un appartamento a Vale degli Angeli. Incendio in carcere a Sollicciano, 26 evacuati. Vigili del fuoco nelle celle per soccorrere i detenuti A Sollicciano, Firenze, si è verificato un principio d’incendio nel carcere, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lav Vigili del Fuoco Argomenti discussi: Patto tra volontari Lav e Vigili del Fuoco Più squadre pronte a soccorrere gli animali; Al via il Patto per il sistema dell’emergenza-urgenza tra la Regione e le organizzazioni di volontariato regionali Anpas, Croce Rossa e Misericordie; Regione: Patto con Associazioni di volontariato, purché nel rispetto del lavoro e dell’occupazione; Presidio di integrazione. Boom di accessi allo sportello migranti aperto in Fincantieri. Patto Regione–volontariato, la UIL avverte: Sì all’integrazione, no alla sostituzione del lavoroUIL commenta il Patto tra Regione ER e Associazioni di volontariato: rispetti la valorizzazione del lavoro e dell’occupazione ... ravennanotizie.it Emergenza-urgenza, patto tra Regione e volontariato: tavolo di lavoro permanenteBologna - Da un’importante storia di collaborazione, che dura ormai da oltre quarant’anni, a una nuova alleanza istituzionale, stabile, rivolta al futuro, ... piacenzasera.it Un patto con i carabinieri per aiutare Campodolcino Si rinnova la collaborazione con i volontari dell’associazione di Giussano sperimentato nelle vacanze di Natale #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Valchiavenna #Campodolcino #Sondrio #Ne - facebook.com facebook Bologna, patto tra Comune e Comicolli: in campo volontari per raccogliere i rifiuti e sorvegliare la zona x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.