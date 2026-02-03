Il mercato dell’Inter si scalda con un commento diretto di Pastore, che non fa sconti. Il centrocampista ha commentato senza filtri le sfide della squadra, dicendo che l’Inter prende le avversarie e le azzanna finché non ottiene quello che vuole. Le sue parole scuotono l’ambiente e alimentano le discussioni sui prossimi obiettivi del club nerazzurro.

Il campionato di Serie A sta assistendo a un dominio tecnico e mentale senza precedenti da parte dei nerazzurri. Durante l'ultima puntata del programma " Fontana di Trevi ", il noto giornalista sportivo Giuseppe Pastore ha analizzato lo stato di grazia della Beneamata, sottolineando come la gestione attuale sia caratterizzata da una totale assenza di pressione. Secondo la fonte, il gruppo guidato da Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex difensore leggendario del Triplete nerazzurro, dimostra una maturità tattica impressionante.

© Internews24.com - Pastore netto sull’Inter: «Prende le avversarie e le azzanna finchè…»

La Champions League 20252026 entra nella fase più calda.

Domani si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale della Youth League, con l'Inter Primavera già qualificata grazie alla vittoria per 5-0 sul Liverpool.

