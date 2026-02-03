Passerella sul ’lovely Lario’

La Fiaccola olimpica sta per arrivare a Como, dopo aver percorso quasi due mesi attraverso l’Italia. Oggi, la staffetta si concluderà con l’ultima tappa prima di arrivare a Milano, segnando un momento importante per i giochi in arrivo. La torcia sta attraversando città e paesi, con tante persone che la seguono lungo il percorso. La passerella sul 'lovely Lario' rappresenta un momento simbolico e di festa per tutti gli italiani.

Dopo un viaggio di quasi due mesi attraverso l'Italia si avvia verso la conclusione la lunga staffetta della Fiaccola olimpica, che oggi da Bergamo raggiungerà a Como, nella terzultima tappa che dà il via alla volata verso il traguardo di Milano. Si comincia di buon mattino, con la partenza prevista da Dalmine alle ore 7:55, città simbolo della tradizione siderurgica lombarda. Da lì la fiaccola si dirigerà velocemente verso il fiume Adda, toccando Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda alle 08:30. È proprio in questo frangente che il percorso renderà omaggio alla storia: la torcia illuminerà il villaggio operaio di Crespi d'Adda, patrimonio UNESCO, un gioiello di architettura industriale considerato il più completo e ben conservato del Sud Europa.

