Passa la Fiaccola olimpica | inizia la festa in Brianza

Questa mattina la fiaccola olimpica ha attraversato la Brianza, segnando l’inizio ufficiale della tappa 58. La corsa della fiamma ha suscitato qualche protesta, ma non ha fermato il percorso. Ora la fiaccola prosegue verso Monza, dove domani sera si svolgerà la cerimonia di accensione del braciere, chiudendo questa fase della festa olimpica.

La Fiamma olimpica è partita questa mattina poco prima delle 8 da Dalmine per arrivare in Brianza intorno alle 11.30. Vimercate, Arcore e Lesmo sono stati i primi comuni attraversati dai tedofori con in mano la Fiaccola. A Lesmo, ad esempio, la Fiamma ha iniziato il suo percorso da via IV Novembre. Durante il percorso in città ad attendere i tedofori c'erano gli studenti delle medie e quelli più giovani delle elementari nelle zone di piazza Dante e via IV Novembre. Ad Arcore la Fiamma è invece stata accolta da associazioni culturali e tesserati nonché dal fan club della Gilera. Dalle 15, il percorso della staffetta olimpica è ripreso da Seregno, direzione Meda.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il 3 e 4 febbraio, la fiaccola olimpica arriverà in Brianza per due tappe.

La fiaccola olimpica ha iniziato oggi la sua tappa nella Brianza, portando in giro per le città della zona la luce delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Fiamma Olimpica a Monza: dove passa, orari, strade chiuse e percorso completo da Gallarate a Saronno e LissoneMonza Brianza, 03/02/2026. Mercoledì 4 febbraio 2026 il viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Monza, città che chiude la cinquantanovesima tappa (la terzultima) in attesa dell'arrivo a Milano e dall' ... mentelocale.it

Passa la fiaccola olimpica e si accende la protestaIn Brianza passa la fiaccola olimpica, non senza le contestazioni. Lo avevano annunciato e stamattina, puntuali, sono scesi in strada. Anche loro ad accogliere il tedoforo che ha attraversato le strad ... monzatoday.it

