parma potenzia protezione idraulica con approvazione piani emergenza per dighe principali

Parma approva i piani di emergenza per 23 grandi dighe, rafforzando così la sicurezza idraulica della regione. La decisione arriva in un momento in cui il rischio di eventi estremi preoccupa le autorità. Ora, le strutture sono più preparate a fronteggiare eventuali emergenze.

Parma rafforza la sicurezza idraulica con l’approvazione dei Piani di Emergenza Dighe per 23 grandi strutture idrauliche della regione. Il consenso riguarda le infrastrutture principali tra cui le casse di laminazione di Parma, Crostolo, Secchia e Panaro, che superano i 15 metri di altezza. Le autorizzazioni sono state emesse dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le Prefetture competenti. I piani, inseriti nel contesto della protezione contro le piene e i rischi idraulici, permettono di affrontare scenari estesi, come l’onda di piena o il collasso strutturale. La regione conta ormai su 25 grandi dighe, con numerose operazioni previste per garantire la sicurezza civile e ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

