Parliamo di celiachia insieme incontro aperto a tutti con il professor Calabrò e il dottor Donati

Sabato 7 febbraio 2026, a Firenze, si tiene un appuntamento dedicato alla celiachia. Dalle 10 alle 12, presso la sede di AIC Toscana, il professor Calabrò e il dottor Donati parleranno di questa malattia, rispondendo alle domande dei partecipanti. Anche il presidente Giuseppe Giura sarà presente per condividere informazioni e chiarimenti.

Approfondimenti su Celiachia Incontro O tutti insieme o tutti a casa: il centrosinistra chiama Donati e suona la sveglia ad Arezzo Arezzo si trova a un punto di svolta: dopo oltre undici anni di amministrazione GhinelliTanti, la città affronta una scelta cruciale. "Quando si parla di democrazia", incontro con il professor Camillo Neri Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Celiachia Incontro Come Riconoscere l'Intolleranza al Glutine vs CeliachiaRiconoscere l'intolleranza al glutine e celiachia è fondamentale per il tuo benessere. Scopri come farlo in modo efficace. microbiologiaitalia.it Celiachia, cosa cambia con le nuove etichette per i cibi senza glutineGli esperti di Fao e Oms raccomandano un limite di 4 mg di glutine per porzione come dose per l'etichettatura può contenere glutine. A Today.it Rossella Valmarana, presidente dell'Aic: Passo avanti ... today.it Negli ultimi giorni sono successi alcuni fatti che mi hanno spinta a fare una scelta: raccontare anche le storie scomode. Questa è una di quelle (con il consenso di questa mamma che ringrazio per il coraggio)! Parliamo spesso, giustamente, delle difficoltà prati - facebook.com facebook

