Papac si comporta in modo indecifrabile nel torneo di tennis | il video dei movimenti è un mistero
Durante il torneo UTR PTT Gold Coast Men, il comportamento di Papac lascia tutti a bocca aperta. Durante il match contro Ziegann, il giocatore si muove in modo strano, barcolla e fatica a stare in piedi. Il video delle sue mosse ha già fatto il giro dei social, creando sconcerto tra gli appassionati. Nessuno sa spiegare cosa sia successo, ma la scena è sembrata surreale e preoccupante.
Scene surreali al torneo UTR PTT Gold Coast Men: il video di Papac che barcolla e fatica a stare in piedi durante il match contro Ziegann.🔗 Leggi su Fanpage.it
“La cosa più bizzarra mai vista su un campo da tennis”: cosa succede a Papac?
Sul campo da tennis di Gold Coast, Tomislav Edward Papac ha regalato uno spettacolo insolito.
