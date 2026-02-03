Durante una partita di calcio, un papà ha preso i nuggets dal piatto del figlio, che è scoppiato a piangere. La squadra ha deciso di fare una sorpresa al bambino, sperando di consolarlo dalla delusione. Il video della scena sta facendo il giro del web.

Una sorpresa inaspettata ha lasciato senza parole un piccolo tifoso del Wolverhampton, squadra di calcio inglese della Premier League. Il club ha deciso di omaggiarlo dopo che, durante una partita del 18 gennaio scorso, il piccolo era stato inquadrato in lacrime dalle telecamere. Il motivo? Il papà gli aveva rubato un bocconcino di pollo. Un gesto che ha fatto disperare il bambino tanto da spingere la squadra a fargli una sorpresa. Così al turno successivo, il 31 gennaio scorso, la mascotte dei Wolves ha raggiunto Rory sugli spalti, donandogli sia dei nuggets caldi che dei gadget della squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papà ruba i nuggets al figlio durante una partita di calcio e lui scoppia a piangere. La squadra gli fa una sorpresa: “Speriamo compensi la delusione” – Video

