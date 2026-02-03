Paolo Bettini critica duramente il ciclismo italiano, che secondo lui vive momenti di confusione e senza un sistema chiaro. L’ex campione del mondo sottolinea l’importanza della Coppa Italia, che può aiutare a ridare visibilità a uno sport in difficoltà. Bettini parla con franchezza, ricordando le sue vittorie e il percorso fatto, e invita a investire di più per rilanciare il ciclismo nel nostro paese.

Paolo Bettini parla di ciclismo con la lucidità di chi lo ha vissuto in ogni sua forma: da due volte campione del mondo, oro olimpico, due volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, due Giri di Lombardia e una Milano-Sanremo, da uomo squadra e da commissario tecnico. Dalla rinascita del calendario italiano con la Coppa Italia delle Regioni grazie al contributo dell’onorevole Roberto Pella, alle grandi Classiche, passando per i giovani talenti azzurri e le criticità strutturali del movimento, il toscano classe 1974 non si nasconde. Pogacar resta un fenomeno capace di tutto, ma la Milano-Sanremo è un rebus che non perdona; Ganna ha le carte giuste per scrivere la sua pagina di storia; Pellizzari può sognare il podio al Giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bettini: “Ciclismo italiano allo sbando e senza sistema. Coppa Italia importante per riportare visibilità”

