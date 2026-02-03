Panettiere ucciso era intervenuto a difesa della figlia

La tragedia si è consumata a Sarno, dove un panettiere di 57 anni è stato ucciso la notte scorsa. Russo era intervenuto per proteggere la figlia, ma un cliente in evidente stato di alterazione lo ha colpito a morte. La polizia sta indagando per chiarire i motivi e i dettagli dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era intervenuto a difesa della figlia, Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni (e non 60 come appreso in un primo momento) ucciso la notte scorsa a Sarno da un cliente fermato in un evidente stato di alterazione. L’assassino, 35 anni, prima ha discusso con la figlia dell’uomo, poi con un balzo ha scavalcato il bancone della salumeria per afferrare un coltello e con quello scagliarsi sul corpo del titolare. Almeno una decina i fendenti sferrati, molti dei quali all’addome. Notevole la perdita di sangue, quando sono arrivati i soccorsi per Gaetano Russo non c’era più molto da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Panettiere ucciso era intervenuto a difesa della figlia Approfondimenti su Gaetano Russo L’infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna: chi era Alex Pretti ucciso dall’ICE a Minneapolis Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis durante un intervento di soccorso a una manifestante. Gaetano Russo, il panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate Questa mattina a Sarno, in provincia di Salerno, si scopre che Gaetano Russo, il panettiere ucciso lunedì scorso, si è gettato dietro il bancone nel tentativo di proteggere la figlia durante una lite. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gaetano Russo Gaetano Russo, il panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellateGaetano Russo è stato ucciso a coltellate - almeno una decina - all'interno del suo negozio a Sarno (Salerno) lunedì 2 gennaio. E pare che a far scattare l'assassino, ... leggo.it SALERNO PANETTIERE Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enneTragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove Gaetano Russo, 61 anni, titolare di una panetteria, è stato ucciso a coltellate lunedì sera ... statoquotidiano.it A Sarno (Salerno) un panettiere di 61 anni, Gaetano Russo, è stato ucciso nel suo negozio nella notte: secondo le prime ricostruzioni avrebbe provato a reagire a un tentativo di rapina. La Polizia ha fermato un 33enne, che si sarebbe anche barricato all’intern - facebook.com facebook Salerno, panettiere ucciso a coltellate a Sarno: arrestato un 33enne #salerno tgcom24.mediaset.it/cronaca/salern… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.