panettiere ucciso difendendo la figlia durante lite scoppiata in un negozio di alimentari

Un uomo di 58 anni è stato ucciso a coltellate nel cuore di una città lombarda. La vittima, che gestiva un negozio di alimentari, è intervenuta per proteggere la figlia durante una lite violenta. L’aggressore, ancora da identificare, si è dato alla fuga poco dopo aver colpito il panettiere. La scena è stata rapidamente circondata dalle forze dell’ordine, che ora cercano di fare luce su quanto accaduto.

Un panettiere di 58 anni è morto a coltellate nel centro di una città della Lombardia dopo aver cercato di proteggere la figlia durante una violenta lite scoppiata all’interno del suo negozio di alimentari. L’uomo, residente in un paese alle porte di Milano, era alle prese con una disputa apparentemente banale: un cliente, un uomo di origine straniera, si era scagliato contro la figlia, una ventenne che lavorava con lui nel negozio, accusandola di avergli dato un prodotto scaduto. Le parole si sono subito trasformate in urla, poi in spintoni, e infine in un gesto di estrema violenza. L’uomo, che si trovava in posizione di vantaggio fisico, ha estratto un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente il padre della ragazza, che si è lanciato tra i due per proteggere la figlia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

