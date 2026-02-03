Panettiere ucciso carabiniere fuori servizio ha contribuito al fermo

Anche un carabiniere fuori servizio ha aiutato a bloccare l’uomo sospettato dell’omicidio del panettiere avvenuto nella notte a Sarno, in provincia di Salerno. L’agente, libero dal servizio, si trovava sul posto e ha contribuito a fermare il sospettato prima che potesse scappare. Le forze dell’ordine stanno mettendo insieme i dettagli per chiarire cosa sia successo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche un carabiniere libero dal servizio ha partecipato al fermo dell'uomo sospettato di essere l'omicida del panettiere ucciso nella notte a Sarno (Salerno). Il militare, residente a pochi metri dal luogo del delitto, è stato richiamato dalle grida emesse dalla vittima intervenendo assieme agli agenti della Questura di Salerno recatisi sul posto. Il panettiere – l'ipotesi investigativa prevalente – è morto a causa di diversi fendenti al termine di un litigio.

