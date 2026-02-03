Panama Cina e Usa | si riaccende la guerra mondiale dei porti

La guerra dei porti si riaccende. Dopo mesi di tensioni, Ck Hutchison torna a essere al centro dell’attenzione mondiale nel settore logistico. La multinazionale di Hong Kong, che nel 2025 aveva deciso di vendere la sua rete di porti a un consorzio formato da Msc, BlackRock e la cinese Cosco, torna a far parlare di sé con due notizie che scuotono il settore. La partita tra grandi attori globali sembra ancora lontana dalla fine.

Si è riaccesa la guerra mondiale dei porti dopo che Ck Hutchison, il colosso con base a Hong Kong che nel 2025 aveva accettato di vendere la sua rete globale di scali a un consorzio guidato da Msc e dal fondo americano BlackRock poi esteso alla cinese Cosco, è stata al centro del mondo logistico per due notizie importanti. La prima: l’indiscrezione secondo cui Hutchison Ports sarebbe stata venduta lottizzando gli scali con quote diverse per bilanciare nei vari teatri l’influenza di Cina e Usa, che alle spalle dell’affare si contendono la partita mondiale della logistica. La seconda: la notizia dell’annullamento della concessione di due scali al gruppo guidato dal magnate Li Ka-Shing da parte della Corte Suprema di Panama, Paese pressato dall’inizio del secondo mandato dell’amministrazione Donald Trump perché riequilibrasse a favore degli Usa la disponibilità dei porti sul canale che collega Oceano Atlantico e Pacifico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La recente escalation tra Cina e Taiwan vede Pechino avviare esercitazioni militari che simulano il blocco dei porti dell'isola.

